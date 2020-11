Eigenaar van twee bedrijven in Kootstertille veroordeeld voor het helen van vrachtwagen met kraan

De eigenaar van twee bedrijven in Kootstertille is veroordeeld omdat hij in het bezit was van een gestolen vrachtwagen met kraan. Vijf jaar geleden is de vrachtwagen gestolen en de ondernemer uit Kootstertille heeft deze destijds gekocht. Tegen de rechter zei de man dat hij al jaren zaken met de verkoper van de wagen doet en dat hij daarom geen kwaad in de zin had.