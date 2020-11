Drukte neemt af in Covid-huis in Heerenveen, maar personeelszorg blijft

De leeftijden in deze tweede golf zijn volgens Dieben wel anders dan in het voorjaar. Zo zouden er nu meer jongere mensen in het Covid-huis liggen. Met jong worden dan mensen bedoeld die 52 jaar of jonger zijn.

In het huis is plaats voor maximaal 84 mensen. Dit aantal ligt er nu niet, en dat is volgens de directeur van Meriant, Grietje van Buiten, goed nieuws want er is op dit moment nog niet genoeg personeel. "Wij hebben nu, na een brede campagne, personeel voor 44 bedden. Maar we hebben in totaal 84 bedden, dus mocht het toch nog verergeren en we zouden die 84 bedden moeten bemensen, dan hebben we heel veel meer personeel nodig."