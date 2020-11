Fietsen, puzzelen en muziek maken populair: hobby-bedrijven zien omzet omhoog gaan

Haico Bouma verkoopt en repareert fietsen, skeelers en schaatsen in Oudehaske. De racefietsen zijn niet aan te slepen. "In de zomer is er een moment geweest dat er bijna niets meer stond. Het is echt een uitdaging om nog voorraad te krijgen en te houden", zegt Bouma. Zelf noemt hij het een luxeprobleem. "Wij hebben een zeer goed jaar gehad. Het begon in april al, en tot nu toe is het gewoon druk geweest."

Het is lastig om op dit moment aan nieuwe fietsen te komen. "Eigenlijk is alles bij de fabrikanten uitverkocht en wij moeten steeds vaker mensen uitleggen dat ze even moeten wachten." Bouma verwacht dat de fietsen wel duurder zullen worden. Tot nu toe valt dat nog mee, maar komend jaar zullen de prijzen volgens hem wel wat omhoog gaan.

Nu het wat kouder wordt neemt de vraag naar fietsen en skeelers wel wat af, maar het is nog steeds meer dan normaal. "In de winter worden normaal geen skeelers verkocht, maar er is nog steeds vraag naar."