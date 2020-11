Uitbraak Talma Hiem maakt diepe indruk op personeel: "Hakt er flink in"

Dinsdag ging de afdeling Beltsjeblom voor het eerst voorzichtig weer open. "Het zijn wisselende emoties, laat ik het maar zo proberen te omschrijven. Aan de ene kant zijn we natuurlijk ontzettend opgelucht dat door het nemen van de juiste maatregelen het coronavirus niet verder om zich heen heeft kunnen slaan. Aan de andere kant zijn we enorm verdrietig dat vijf bewoners zijn overleden aan het coronavirus en leven we ontzettend mee met hun familie en nabestaanden", zegt Van Arnhem.

"Bewoners wonen toch al een hele tijd bij ons in Talmahiem. Onze medewerkers die hebben natuurlijk gewoon een langdurige relatie opgebouwd met onze bewoners. Daar hakt het ook flink in. Het is gewoon een hele trieste situatie", zegt de directeur.

Medewerkers

Ook twaalf medewerkers van het centrum raakten besmet met het virus, daarvan zijn er tien opgeknapt. Twee medewerkers zitten nog in thuisquarantaine. Volgens de directeur is het nu weer veilig om bezoekers toe te laten.

"Er zijn in de afgelopen zeven acht dagen geen nieuwe besmettingen bijgekomen. Dan kun je spreken van een veilige situatie. Dat is het fijne van deze boodschap. Dat het weer veilig is om op bezoek te komen. De reden dat we niet meteen alle deuren opengooien is dat we voorzichtig, stapje voor stapje, weer terug willen naar een gewone situatie", zo zegt Van Arnhem.