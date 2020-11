Stadionspeaker Jouke de Vries roept om in leeg stadion: "Het is kil"

Voor de spelers en de trainer van SC Heerenveen is het echter toch wel fijn dat de speaker door het stadion blijft galmen. "Jouke heeft een heel herkenbare stem, dus het blijft vertrouwd in het stadion met zijn stem ook zonder het publiek", zegt trainer Johnny Jansen.

Verschillen

Toch zijn er wel verschillen als De Vries speaker is. "Bij het afkondigen van een doelpunt van de tegenstanders vertellen wij dat rustig. Bij Heerenveen zetten wij wel wat meer aan."

Jouke nam nog in het oude stadion van SC Heerenveen voor het eerst de microfoon in handen. In 2013 bij de derby tegen SC Cambuur zat De Vries 25 jaar in het vak.