2,3 miljoen kilo aardappelen en 200 ton uien in vlammen op bij brand Munnekezijl

Bij de brand die in de nacht van maandag op dinsdag woedde in een schuur en loods aan de Olde Borchweg in Munnekezijl, is zo'n 2,3 miljoen kilo aardappelen in rook opgegaan. Ook lag er nog zo'n 200 ton aan uien opgeslagen in de loods, aldus een woordvoerder van de gemeente Noardeast-Fryslân. De oogst kan als verloren worden beschouwd. Bij de brand kwam asbest vrij, wat verspreid ligt over het perceel, de berm en de doorgaande weg. SGS Search is bezig met het opruimen van de asbestdeeltjes.