Deze week drie noordelijke speelfilms te zien bij Omrop Fryslân

'Sami Blood' speelt zich af in Zweden in de jaren 30 van de vorige eeuw. Het is een film over het Sami-meisje Elle Marja. Zij wil graag verder leren, maar lijkt veroordeeld tot het nomadenbestaan tussen de rendieren.

'The happiest day in the life of Olli Mäki' is het waargebeurde verhaal van de Finse bokser Olli Mäki. Het is 1962, Olli kan wereldkampioen worden door te boksen tegen een Amerikaan, maar hij wordt verliefd op een meisje en dat staat zijn voorbereiding op de wedstrijd in de weg.

'Water Wieg Me' is een film van de Nederlandse regisseuse Sanne Rovers. Zij volgt singer-songwriter Ferry Heijne van de band De Kift. Hij vaart met een schip door Groningen. Onderweg ontmoet hij mensen die hem hun levensverhaal vertellen. "Een ode aan de droefenis", noemt Rovers deze poëtische documentaire.