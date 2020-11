Motie van wantrouwen tegen het college Ooststellingwerf over hijsen regenboogvlag

In 2016 koos de raad ervoor om niet de regenboogvlag bij het gemeentehuis te hijsen, maar om voor 20.000 euro de zogenaamde 'Flippobrug' in Oosterwolde in regenboogkleuren te verven. Daardoor wordt volgens Wij Lokaal iedere dag uitgedragen dat de gemeente Ooststellingwerf achter de LHBTIQ-waarden staat.

"Er ging hier een inhoudelijk soms zeer principiële discussie aan vooraf, waarbij iedereen de waarde van de LHBTI-gemeenschap onderschrijft, maar het vlaggen met de regenboogvlag bij het gemeentehuis niet op een duidelijke meerderheid kon rekenen", licht Wij Lokaal toe.

Raad niet geconsulteerd

Op 9 oktober hing het college op onder andere het gemeentehuis de regenboogvlag uit, maar zou de raad daar niet over hebben geconsulteerd. Wij Lokaal stelde daar schriftelijke vragen over, maar kreeg geen antwoorden van het college. "Door deze houding geeft het college duidelijk aan geen respect te hebben voor de mening van de raad", zegt Wij Lokaal.

Volgens de partij gaat het college voorbij aan door de raad vastgesteld beleid. "Het college is willens en wetens afgeweken van door de raad eerder over deze kwestie ingenomen standpunten." Wij Lokaal schrijft in de motie dat het college geen 'politieke antenne' heeft.

Machtspositie

Als de raadsfracties nu weer hetzelfde zouden stemmen als in 2016 zou er volgens Wij Lokaal een nog grotere meerderheid tegen het vlaggen met de regenboogvlag bij het gemeentehuis zijn. "Reden temeer om de raad te consulteren over een eventueel veranderd inzicht", vindt de partij.

"Een college dat zijn meerderheid al maanden heeft verloren en dat roept alles samen te doen met de input en meningen van alle raadfracties, laat hier andermaal zien dat dit slechts woorden zijn." Volgens Wij Lokaal wordt er gereageerd vanuit een machtspositie, zonder respect voor de meerderheid van de raad. "Wij Lokaal kan dan ook niet anders dan het vertrouwen in dit college opzeggen."