Fries Landbouwmuseum krijgt toch twee ton subsidie: "Slag gewonnen, maar oorlog nog niet"

Het museum viel buiten de boot van het meerjarige provinciale subsidie voor musea. Met het bedrag kan het Leeuwarder museum het komende jaar overbruggen om nieuwe plannen uit te werken waar ze andere geldbronnen mee kunnen aanspreken.

"Het komt echt op het nippertje", zei Henk Dijkstra van het Fries Landbouwmuseum afgelopen week over de motie van de provinciale coalitiepartijen om toch subsidies te geven. "Eigenlijk hadden we op 1 november al naar het UWV gemoeten om plannen te maken om de zaak te ontmantelen. Maar het gaat nu de goede kant op."

Slag gewonnen

Met de eenmalige subsidie is het Fries Landbouwmuseum echter nog niet gered. "We hebben een slag gewonnen, maar de oorlog nog niet. We hebben hierna nog drie jaar die we moeten overleven om weer mee te doen in de nieuwe ronde", zegt Dijkstra.

Dijkstra gaat er alles aan doen om dat te laten lukken, want: "De geschiedenis van Fryslân zit vast aan de landbouw, we boeren al 2.000 jaar, dus daar hoort ook een museum bij", zo zegt hij.