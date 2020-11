Drachtster brandstichter verveelde zich door de lockdown

Veel branden waren in de buurt van de Berglaan. Op 19 mei werd een 43-jarige bewoonster van een flat aan die straat opgepakt. Een getuige had gezien dat ze had geprobeerd om met een brandende krant een schutting in brand te steken.

Alles viel weg

De vrouw gaf drie branden toe en gaf de coronacrisis de schuld. Eerder had ze nog dagbesteding en deed ze vrijwilligerswerk. Met de 'intelligende lockdown' van maart viel alles weg waar ze normaal gesproken tijd aan besteedde, inclusief haar sociale contacten.

Ze verveelde zich, raakte depressief en greep naar de alcohol. Sinds 12 oktober wordt de vrouw behandeld bij de GGZ in Franeker. De vrouw is verminderd toerekeningsvatbaar. De officier van justitie wil dat ze in ieder geval een jaar wordt behandeld. Verder eist justitie een gevangenisstraf van 146 dagen, die de vrouw al heeft uitgezeten, plus een jaar voorwaardelijk.

De rechtbank doet op 24 november uitspraak.