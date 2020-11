CNV: Grote zorgen bij werknemers FrieslandCampina over reorganisatie

FrieslandCampina draaide dit jaar omzet, maar de coronacrisis smeet roet in het eten. Het zuivelconcern wordt inmiddels wereldwijd geconfronteerd met grote tegenslagen, bijvoorbeeld door het wegvallen van de verkoop aan de horeca, problemen rond de verkoop van babypoeder in China, lagere zuivelprijzen en dalende valuta.

Ingrijpende plannen

"FrieslandCampina wil nu versneld plannen doorvoeren, maar die zijn zeer ingrijpend.", zegt Jongsma. Hij hoopt dat de vakbond daar snel over in gesprek kan met FrieslandCampina, voordat er overhaaste beslissingen worden genomen. "De afgelopen jaren heeft het bedrijf al heel scherp gekeken naar mogelijkheden om kosten te besparen. Wat wil het bedrijf nu precies? Daar moet snel meer zicht op komen, ook als het gaat om de gevolgen voor de verschillende productielocaties in Nederland."

De reorganisatie lijkt vooral de ondersteunende diensten en managementlagen te raken. FrieslandCampina heeft vestigingen in 36 landen en biedt werk aan zo'n 24.000 medewerkers. Meer dan een derde daarvan komt uit Nederland. Er staan vijf vestigingen in Fryslân. Er zijn 11.500 boerderijen aangesloten bij FrieslandCampina.

Begeleiding naar ander werk

Volgens CNV staat in de gesprekken met Friesland Capmina centraal dat er voor werknemers goede begeleiding is naar ander werk, binnen of buiten het bedrijf. Jongsma: "FrieslandCampina heeft een goede reputatie als het gaat om de begeleiding van werk naar werk. Maar nu wil het bedrijf versneld gaan reorganiseren en komt er opeens veel druk op."

De vakbond wil weten of mensen genoeg tijd en mogelijkheden krijgen. "Het moet wel zorgvuldig allemaal, zodat mensen perspectief houden op werk. Daar willen we goede afspraken over."