Dijkstra Draisma koopt tien hectare grond voor lisdoddeproject

Primeur: Dijkstra Draisma heeft 10 hectare grond gekocht voor eigen verbouw van #lisdodde. Hiermee zijn we maximaal betrokken bij het productieproces en maken we het isolatiemateriaal zo circulair mogelijk. Bekijk de video & lees meer via: #lofvoorlisdodde