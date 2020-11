Brug van Follega vernieuwd: 'Geen reden tot paniek, maar er moet wel iets gebeuren'

Er komt niet een helemaal nieuwe brug in Follega, de bestaande brug wordt vernieuwd. De 'val', het beweegbare deel van de brug, wordt gerenoveerd, daar komt een nieuwe dekplaat op. Marcel Nieuwendijk, de projectleider van de provincie, vertelt dat der haarscheurtjes in het rijspoor van de dekplaat zitten. "Die dekplaat was eigenlijk iets te dun, waardoor die door het zwaarder wordend verkeer was gaan scheuren. Geen paniek, maar er moest wel nodig iets aan gebeuren."

Nauwkeuriger dan vroeger

Volgens Nieuwenhuis is het steeds zwaarder en groter wordende verkeer deel van de problemen voor de brug, maar ook dat er tegenwoordig veel nauwkeuriger wordt gekeken naar de constructie. "Vroeger waren de rekenregels minder streng dan nu. Er werd vroeger ook minder rekening gehouden met de vermoeiing van het metaal, waardoor er scheurtjes kunnen ontstaan. Tegenwoordig zijn die normen veel strenger, daardoor wordt zo'n brugconstructie ook wat zwaarder uitgevoerd."

Duurzaamheid

In het kader van duurzaam werken wordt er niet een volledig nieuwe brug neergezet. Nieuwenhuis: "De dekplaat in de rijweg wordt er uitgezaagd, het gat dat dan ontstaat, wordt weer opgevuld door een nieuwe, zwaardere dekplaat. De draaipunten worden ook vervangen, maar de hoofddraagconstructie blijft hetzelfde, daar gaan we niets aan veranderen. In het kader van circulair werken, duurzaamheid, hebben we besloten deze brug te renoveren in plaats van compleet te vervangen." Het uiterlijk van de brug blijft dus hetzelfde, zelfs aan de kleur verandert niets.

De brug is klaar in april of mei volgend jaar. Naast de vervanging van het brugdek, gaat de brug ook over op bediening van afstand vanuit de centrale Swettehûs.