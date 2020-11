FNP: 'Meer werk maken van zichtbaarheid Fries'

Volgens de FNP zijn er genoeg bestaande subsidieregelingen, vertalers en goede praktijkvoorbeelden om het Fries meer neer te zetten in de openbare ruimte. Dat is ook een doel uit het provinciale bestuursakkoord.

Die mogelijkheden zijn echter niet bekend genoeg, zo vindt de partij. Zoals de regeling 'Meiinoar foar it Frysk'. Die is bedoeld om gemeenten en andere Friese bestuursorganen te helpen. Om hun taalbeleid, mede gericht op lokale bedrijven, instellingen en inwoners en op de lokale zichtbaarheid van het Fries, uit te voeren en daarmee te voldoen aan de voorwaarden van de Wet gebruik Friese taal.

Zwaar weer

Tegelijk zitten veel Friese gemeenten op dit moment in zwaar financieel weer, waardoor het vaak blijft steken op een paar duizend euro voor de uitvoering.

FNP-woordvoerder Sybren Posthumus: "Er zijn genoeg ambities, zie bijvoorbeeld de unanieme motie in Noardeast-Fryslân voor Friese plaatsnamen en tal van bedrijven en instellingen die het Fries en de streektalen willen gebruiken bij opschriften en andere uitingen."

Aanbevelingen

Met provinciale steun, zowel financieel als met andere hulp of stimulans, kan er volgens Posthumus in de regio heel wat worden gerealiseerd. De FNP vraagt het college de aanbevelingen uit het rapport 'Frysk yn de ekonony' mee te nemen in de uitvoering.

Posthumus: "Wij willen volgend jaar worden geïnformeerd. Het zou mooi zijn als het geld dat in 2020 overblijft van het Friese taalbeleid, en dat nu terugvalt in de reserves, in 2021 opnieuw kan worden ingezet."