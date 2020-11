'Geen voedselbonnen voor prostituees zonder werk, maar menswaardige oplossing'

Ze leven momenteel van voedselbonnen van 15 euro per week, die ze krijgen van het Rode Kruis. ChristenUnie en PvdA vinden het mooi dat het Rode Kruis de vrouwen helpt, maar vinden ook dat de gemeente met een menswaardige oplossing moet komen voor de korte termijn.

Ook voor de lange termijn moet er een oplossing komen, zodat de prostituees niet opnieuw in de problemen raken als er weer een crisis is. Omdat ze niet staan ingeschreven bij de gemeente of de Kamer van Koophandel, hebben ze geen recht op de TOZO-regeling of andere bijstand. De motie van de partijen wordt woensdag in de gemeenteraad behandeld.