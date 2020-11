FrieslandCampina schrapt 1.000 banen, vakbond is verrast

Het bedrijf heeft dit jaar meer omzet gedraaid, mar is bang dat de winst onder druk komt te staan door de pandemie. Problemen die het bedrijf heeft zijn de teruglopende verkoop in restaurants over de wereld, de val van verschillende valuta, lagere zuivelprijzen en de dichte grens tussen China en Hongkong.

Minder winst dan vorig jaar

Afgelopen zomer werd bekend dat de winst van het zuivelconcern in het eerste halfjaar van 2020 veel lager is uitgevallen dan in dezelfde periode vorig jaar. Er is zo'n 37 procent minder verdiend. De winst komt nu uit op 108 miljoen euro. Dit komt vooral over het coronavirus. De consument heeft dan wel meer melkproducten gekocht, maar andere grote Europese afnemers van kaas, boter en melkpoeder laten het bijvoorbeeld afweten. Dat komt mede door eerdere sluitingen van de horeca.

100 miljoen euro minder kosten

Met de maatregelen heeft FrieslandCampina jaarlijks zo'n 100 miljoen euro minder kosten. Met de besparingen wil het bedrijf onder meer een goede melkprijs kunnen betalen aan de melkveehouders en investeren in de groei van de onderneming.

Zodra er meer bekend is over de plannen, vraagt FrieslandCampina de ondernemingsraden om advies en worden de medewerkers geïnformeerd.

FNV seach it net oankommen

Voor vakbond FNV komt de reorganisatie onverwacht. "Ik had dit niet zien aankomen", zegt FNV-bestuurder Ron Vos die regelmatig contact heeft met de ondernemingsraad van het concern. Toch begrijpt Vos dat er ingegrepen moet worden. "Door de coronacrisis zijn we niet allemaal minder melk gaan drinken. Maar bij FrieslandCampina wordt het geld niet verdiend met pakken melk. Ze moeten het meer hebben van bijvoorbeeld babymelkpoeder en levering aan de horeca. Daar gaat het nu slechter mee."

FrieslandCampina is een van de grootste opererende zuivelcorporaties an de wereld, gevormd door melkveehouders in Nederland, België en Duitsland. Het bedrijf bestaat officieel sinds december 2008, na een fusie van Friesland Foods en Campina.

Vijf vestigingen in Fryslân

FrieslandCampina heeft vestigingen in 36 landen en biedt werk aan zo'n 24.000 medewerkers. Meer dan een derde daarvan komt uit Nederland. Er staan vijf vestigingen in Fryslân.

Er zijn 11.500 boerderijen aangesloten bij FrieslandCampina. Het aantal melkveehouders is de afgelopen vijf jaar wel met 15 procent gedaald. In 2015 gaven nog meer dan 13.500 melkveehouders hun melk aan het bedrijf. De prijs die ze voor hun melk krijgen schommelt tussen de 32 en 40 euro per 100 kilo melk.