Een op de drie mantelzorgers zit tegen burn-out aan: "Je rolt er steeds verder in"

Door mantelzorg kunnen mensen bijvoorbeeld nog zelfstandig wonen, of krijgen ze zorg waar professionele hulpverleners in een instelling geen of minder tijd voor hebben. "Ze zijn de steunpilaren onder het zorgsysteem", zegt Adema. "Alle uren die ze met liefde geven, die ze belangeloos geven, dat is niet uit te drukken in geld of waardering. Een op de drie Nederlanders is mantelzorger, we willen ze graag in het zonnetje zetten."

Steeds meer doen

Vaak begint de mantelzorg met een paar kleine taken, maar langzaam maar zeker breidt zich dat uit, vertelt Adema. "Daar lopen veel mantelzorgers tegenaan. Je rolt er steeds verder in. Als je dan een keer een weekendje weg wil, bijvoorbeeld, en de zorg moet overdragen, dan zie je pas wat je allemaal doet. Dan blijkt dat het niet eens over te dragen valt."