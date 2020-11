'GGD verliest zicht op virus door particuliere teststraten'

De timing van het nieuws over de bekendmaking van het coronavaccin door farmaceut Pfizer is volgens de Amerikaanse president Donald Trump politiek gemotiveerd. Pfizer bracht gisteren naar buiten dat ze een vaccin hebben dat voor 90 procent effectief is bij het voorkomen van een besmetting.

Trump heeft de afgelopen maanden vaak gezegd dat er voor de Amerikaanse verkiezingen een coronavaccin zou zijn. De medische wereld maakte zich zorgen over die uitspraken en was bang dat Trump druk uit zou oefenen op medicijnwaakhond FDA om heel snel een vaccin goed te keuren dat mogelijk niet veilig en effectief was.

Nu zegt Trump, die nog tot 20 januari president is, op Twitter dat Pfizer 'niet de moed' had om voor de verkiezingen met positief nieuws te komen. "De FDA en de Democraten wilden niet dat ik voor de verkiezingen een vaccin-succes had, dus in plaats daarvan kwam het nieuws pas vijf dagen later naar buiten", schrijft Trump, die geen bewijs heeft voor zijn aantijging.