80 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân, drie sterfgevallen

Het kabinet overweegt op dit moment niet om in sommige regio's strengere coronamaatregels te treffen. Dat is gezien de dalende cijfers nu niet nodig, zei minister Hugo de Jonge dinsdag na overleg over de coronacrisis.

"Wat we zien is dat er een forse daling is ingezet", aldus De Jonge. "Dat is belangrijk. Een daling in het aantal besmettingen, in het aantal ziekenhuisopnames. Een daling in alle regio's." De daling betekent volgens De Jonge ook dat "we heel voorzichtig naar december kijken, wat er vanaf welk moment mogelijk zou kunnen zijn. Daar nemen we volgende week een besluit over."

Over welke verruimingen er dan wordt nagedacht voor december, wilde hij niet vooruitlopen. "Stap voor stap. We moeten eerst zien hoe die daling doorzet. We moeten waakzaam zijn, volhouden." Want hoewel het aantal besmettingen de afgelopen dagen naar onderen is gegaan, is het aantal besmettingen nog steeds hoog", zegt De Jonge.