Leveranciers bang voor illegaal vuurwerk uit Duitsland na verbod

Ieder jaar raken veel mensen gewond door vuurwerk. De ziekenhuizen kunnen dat dit jaar nog minder gebruiken dan normaal. "Ik heb begrip voor het verbod", zegt Henk de Vries van een vuurwerkzaak in Wolvega. "Ik kan me er ook wel in vinden. Corona heeft heel lang geduurd, daar moeten we vanaf. Mensen hebben er genoeg van." Maar De Vries is bang dat het verbod niet veel zal helpen: "In Duitsland kun je nog wel knalvuurwerk kopen. We zien dat veel mensen de grens overgaan."

Al veel gedaan aan veiligheid

Bovendien had de regering dit jaar al strengere regels vastgesteld over vuurwerk. "De vuurwerkbranche heeft de afgelopen jaren veel gedaan om het veiliger te maken", zegt De Vries. "Er zijn sommige dingen die we dit jaar al niet meer zouden verkopen, daar staan we ook achter. Dan gaat het om knalvuurwerk en vuurpijlen. Verder leveren we vuurwerkbrillen en doen we er in de winkels alles aan om de mensen voor te lichten."