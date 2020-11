Burgemeester Noardeast-Fryslân in gesprek met probleemjongeren

"Je ziet het de laatste tijd in Akkrum, in Sneek en Drachten, maar dus ook in onze gemeente", vertelt Kramer. "Ze zijn soms tussen de 12 en 15 jaar." De gesprekken voerde Kramer met de jongeren, de ouders en de politie.

Niet erg onder de indruk

"Sommige jongeren hebben ook nog helemaal niet door waar ze mee bezig zijn." Toch moet Kramer ook toegeven dat zijn komst niet altijd de grootste indruk maakt. "Het lijkt soms of het meer effect heeft op de ouders dan op de kinderen. De burgemeester komt langs, de politie komt langs."