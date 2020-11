'Kerstbomengekte' begint nog eerder dan anders: "Mensen willen gezelligheid"

Ook bij de Praxis in Leeuwarden kwam maandag de eerste lading binnen, vanuit Duitsland. "Wij hebben nu een 80 bomen gekregen, en we gaan nu naar de 5000", zegt medewerker Chris van der Zwaag. Hij en zijn collega's zijn al twee weken lang bezig met de voorbereidingen. Afgelopen week ging de telefoon iedere dag. "Mensen willen gezelligheid hebben", zegt Van der Zwaag. Ook hij ziet dat de vraag naar de bomen dit jaar veel eerder begint dan in andere jaren. "Normaal hadden we niet al drie weken geleden de eerste telefoontjes gehad, met 'hebben jullie ze al staan'?", zegt hij. Maar ook hier zullen mensen in principe tot 27 november moeten wachten.

Duizend bomen per dag

Straks, wanneer het losbarst, verkoopt de bouwzaak zo'n duizend bomen per dag, vooral na Sinterklaas. Maar hoe verloopt zoiets in tijden van corona? "Het is voor ons ook spannend wat er op ons afkomt", zeggen ze bij de Praxis. Bij de bouwmarkt hebben ze in ieder geval al routes aangelegd, zodat ze het winkelpubliek straks in banen kunnen leiden. Van der Zwaag: "Het is even uitzoeken, en misschien ad hoc een beslissing maken. Er mogen niet te veel mensen de winkel in: daar moeten we ons ook aan houden."