NS rijdt met minder treinen, CDA wil weten wat Arriva van plan is

Het CDA vraagt gedeputeerde Fokkens of het besluit van de NS ook gevolgen heeft voor het traject Leeuwarden-Zwolle. Die gevolgen lijken niet zo drastisch te zijn, want Leeuwarden-Zwolle staat niet op de lijst van de NS van trajecten waarvoor ritten geschrapt zullen worden. Het spoorbedrijf zegt dat op alle trajecten minstens twee keer per uur een trein zal rijden. Dat is nu ook al het geval tussen Zwolle en Leeuwarden, dus waarschijnlijk verandert er niets.

De partij wil ook weten of vervoerder Arriva, die op alle andere trajecten in Fryslân het treinvervoer verzorgt, van plan is de dienstregeling aan te passen. Eerder heeft Arriva al bekendgemaakt minder bussen te gaan inzetten. Arriva laat in een reactie weten voorlopig met de gewone dienstregeling te gaan rijden. Wel kan het zo zijn dat de dienstregeling later wordt aangepast, maar dat is nu dus nog niet aan de orde.