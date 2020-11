Vastgoedondernemer Bulten: "Procedure verkoop gemeentehuis in Kollum moet opnieuw"

De procedure rond de toewijzing was volgens Bulten een lachertje. Volgens hem stond vooraf al vast dat de gunning toebedeeld zou worden aan Fotocadeau.nl. En dat terwijl zijn bedrijf volgens eigen zeggen met het hoogste bod en een prima voorstel kwam.

"De persoon die ons het pand toonde liet ons in woord en gebaar eigenlijk wel merken dat het vooraf een kansloze missie was. Dat vond ik op zich al bijzonder", zegt Bulten. "Ook de videocall met betrekking tot de gunning ging heel vreemd. Het leek erop alsof men blij was dat ons verhaal was afgerond. En dat ze weer door konden met Fotocadeau. Ik zit 27 jaar in het vak en heb heel wat panden aangekocht. Dit heb ik nog nooit meegemaakt en ik vind dit ook eigenlijk not done."

Juridische stappen

Bulten heeft nu zijn jurist aan het werk gezet, want hij legt zich er niet bij neer. Het doel is dat de verkoopprocedure opnieuw moet. "Ik neem aan dat de gemeenteraad hierin ook haar verantwoordelijkheid neemt. Als ze dat niet doen, durf ik wel te zeggen dat ze niet capabel zijn", aldus de ondernemer uit Groningen.

De gemeente Noardeast-Fryslân is maandag om een reactie gevraagd op het verhaal van de vastgoedondernemer, maar heeft nog niet gereageerd.