Waddenvereniging heeft geen vertrouwen in Waddenagenda 2050: "Zo blijft de toestand slecht"

Er moet dus concreets iets veranderen, zegt Kuppen. "We hebben eerder wel aan tafel gezeten, maar nu het op concrete maatregelen aankomt, wordt er niet doorgepakt. Er moet bijvoorbeeld veel beter gekeken worden naar de effecten van alle activiteiten op de Waddenzee en hoe die effecten kunnen worden verminderd."

Minder baggerwerk, stoppen met gas- en zoutwinning

Kuppen heeft voorbeelden: "Baggerwerkzaamheden zorgen bijvoorbeeld voor een verandering in de stroming in de Eems, die zorgen voor veel vertroebeling. Je moet kijken of je dat minder kunt doen, of op een andere manier. Of dat je de bagger ergens anders stort waardoor de vertroebeling minder wordt. Dat is slechts 1 van de opties. Verder kun je de gas- en zoutwinning stopzetten wat ons betreft."

En als er niets verandert? "Dan gaan we op de huidige voet door en dan blijft de Waddenzee in slechte toestand."