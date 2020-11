"Als FC Utrecht Henk de Jong haalt, dan halen ze een succestrainer"

Het was voor de beide Friese betaalde voetbalclubs niet zo'n succesvol weekeinde: Jong Ajax en AZ namen in totaal zes punten mee in de bus naar Noord-Holland. SC Heerenveen was kansloos tegen een goed voetballend AZ en SC Cambuur miste kans op kans, waardoor Jong Ajax met de overwinning naar huis ging. We praten erover in de nieuwe SportCast en ook gaat het over Joey Veerman en Jong Oranje, Henk de Jong en FC Utrecht en ja, alweer: handsballen.