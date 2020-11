Partijen Ooststellingwerf willen lagere leges voor duurzaam bouwen

Ooststellingwerf hanteert nu nog twee tarieven: voor individuele bouw en voor de bouw van een complex. Hier moet volgens beide partijen dus nog een derde tarief bij. Ook zouden de tarieven op diverse onderdelen meer gelijk moeten worden getrokken.

"Een inwoner van onze gemeente betaald in bouwleges nu even veel voor traditioneel bouwen als voor duurzaam bouwen. Dat moet anders", vinden D66 en GroenLinks.

De partijen dienen daarom in het voorjaar een gemeenschappelijke motie in. Voor de begroting van 2021 is het te laat, want die wordt dinsdag al besproken.