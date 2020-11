RIVM meldt in Fryslân laagste aantal besmettingen sinds 4 oktober

Er zijn de afgelopen 24 uren 73 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Fryslân. Dat is het laagste aantal sinds 4 oktober. Die dag meldde het RIVM er 64. Al sinds afgelopen woensdag schommelt het aantal besmettingen in Fryslân tussen de 70 en 90.

Het dagelijkse aantal besmettingen de afgelopen drie weken (zie je de grafiek niet goed, klik dan hier):