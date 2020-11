Mishandelde asielzoekster uit azc in St.-Annaparochie krijgt tweede kans van IND

Door de brandbrief en de druk op de IND gaat een geplande rechtszitting over de uitzetting van de vrouw volgende week niet door, zegt Kortekaas. "Happy (de naam van de vrouw, red.) wordt opnieuw gehoord door de IND, maar nu samen met haar vriendin. En dat is heel bijzonder."

De vrouw zou geen verblijfsvergunning krijgen, omdat de IND haar verklaringen over waarom ze uit Nigeria zou zijn gevlucht niet overtuigend vond. Happy is lesbisch en dat is in Nigeria bij wet verboden. Wanneer ze teruggaat, kan ze vervolgd worden of zelfs de doodstraf krijgen.

Kortekaas vindt het te bizar voor woorden dat de IND de asielaanvraag afwijst. "Dit is iets wat we in Nederland niet willen hebben. Dat je hier komt voor je veiligheid en dat je in het azc wordt overgoten met kokend water, omdat je toevallig lesbisch bent. En dan vervolgens een IND die maar volhoudt dat ze waarschijnlijk niet lesbisch is. Dan denk ik, hoe kan dit?"

Kortekaas is dan ook erg blij met de nieuwe ontwikkeling. "Wat er nu gebeurt in een halve dag is heel goed nieuws. Maar we zijn er nog niet."