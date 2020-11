Met een camper op pad om daklozen op corona te testen

Het gaat volgens Mulder om een grote groep. "We weten in Nederland dat het om zo'n 120 duizend mensen gaat die bij een voedselbank lopen of op straat leven. Mensen op straat aanspreken is lastig, daarvoor zoeken we contact met daklozenopvang."

De tests die gebruikt worden bij de CoronaCamper zijn gecertifieerd door het RIVM en worden afgenomen door gekwalificeerd personeel. Mulder hoopt dat ook Friese instanties zich melden bij de CoronaCamper om ook hij hen tests uit te laten voeren.