Friese uitvinding maakt huizen in Groningen aardbevingsbestendig

Fred Wiersum is inmiddels met pensioen, mar kwam op het idee na een prijsvraag van de NAM, de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Die heeft veel van doen met de verzakte huizen in Groningen als gevolg van aardbevingsschade. De NAM deed een oproep om een systeem te bedenken dat deze verzakkingen kan voorkomen.

Energie opnemen

De oplossing die Wiersum heeft bedacht, is om een veersysteem aan te brengen aan de buitenkant van de woning. Dit systeem neemt de energie van een aardbeving over. Daardoor loopt het huis geen schade op en stort het niet in, zoals dat wel gebeurt bij gebouwen van steen of beton. Volgens Wiersum is het grootste voordeel van dit systeem dat het relatief goedkoop is en makkelijk toe te passen is.