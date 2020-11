Feestje voor de deur: dj AllthaFokk komt graag bij je langs

Almer geeft bij iedereen die dat wil een voordeur-feestje. Dat is een feestje van zo'n 20 minuten. "Ik ben dj en dit is de enige manier om nog te draaien. Wanneer de mensen niet naar mij mogen komen, dan kom ik wel bij de mensen." Almer is een bekende dj. Zo draaide hij onder andere in het voorprogramma van Guus Meeuwis in Australië. "Wanneer je het bericht krijgt dat alles dicht moet, dan zakt de bodem onder je voeten vandaan. Maar gelukkig ben ik positief ingesteld. Er moet toch een manier zijn om toch een feestje te kunnen vieren."

Partymobiel

Almer heeft een limousine gekocht en compleet omgebouwd tot mobiele discotheek. "Ik heb een paar geluidsboxen op het dak staan. In de auto staat een draaitafel. De auto heeft bovendien opvallende kleuren. Hij ziet eruit als een echte partymobiel. Het dak kan ik openschuiven, zodat het dak er echt afgaat wanneer ik kom. Het is gelijk één groot feest!"

Kerstpakketten brengen

Almer draait maar 20 minuten, zodat niet iedereen naar buitenkomt en bij elkaar gaat staan. "Dat willen we voorkomen, maar het is ieders eigen verantwoordelijkheid. Tot nu toe gaat het prima. Iedereen houdt zich aan de regels." Tijdens de kerst komt Almer met een speciale editie. "Ik breng de kerstpakketten langs bij mensen die thuiswerken."