Uitzetting dreigt voor mishandelde lesbische asielzoekster uit azc St.-Annaparochie

De vrouw is lesbisch en homoseksualiteit is verboden in Nigeria. Haar seksuele voorkeur was ook de aanleiding voor de mishandeling met kokend water. Ze was op bezoek bij haar vriendin in het asielzoekerscentrum van Gilze. Er ontstond ruzie met een ander Nigeriaans stel. Dat wilde de vrouw uit Gilze aanvallen met kokend water, maar haar vriendin uit Fryslân sprong ertussen en liep ernstige brandwonden op.

De actiegroep Stichting LGBT Asylum Support, die de vrouw uit het azc in St.-Annaparochie steunt, heeft een brandbrief naar de staatssecretaris en de Tweede Kamer gestuurd om de uitzetting te voorkomen.

Onrechtmatig

"Homoseksualiteit is bij wet verboden in Nigeria en LHBTI worden vaak slachtoffer van gruwelijk geweld", legt voorzitter Sandro Kortekaas van de stichting uit. Volgens de actiegroep is de werkwijze die de IND sinds 2018 hanteert onrechtmatig toegepast bij de behandeling van de asielaanvraag van de vrouw.

Naast het tegenhouden van de uitzetting wil de stichting ook dat er extern onderzoek wordt gedaan naar alle afwijzingen van asielaanvragen door de IND van LHBTI-asielzoekers sinds 2018.