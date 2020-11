Wetterskip sluit Zuiderpier in Harlingen af voor groot onderhoud

Bernard Visser van Wetterskip Fryslân is beheerder van de primaire waterkering en verantwoordelijk voor het onderhoud van de Zuiderpier. "De Zuiderpier is een verlengstuk en dient als bescherming van de haven van Harlingen", legt Visser uit. "De pier vangt de golfslag op, zodat schepen rustig kunnen laden en lossen in de haven. In het voorjaar inspecteren we de dijken en pieren en bekijken wat de schade van het stormseizoen is. Dit zijn visuele inspecties. We lopen en fietsen het hele stuk af en besluiten dan welk onderhoud er nodig is."

De Zuiderpier was één van de keringsonderdelen die aan onderhoud toe was. "De steenslag tussen de basaltstenen is zo ver weggespoeld dat het opnieuw aangevuld moet worden", wijst Visser. "Ieder jaar zijn we hier mee bezig om de basalt glooiing te onderhouden."