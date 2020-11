Zorgmedewerkers krijgen een medaille | In huiskamer genieten van Noardeast-Fryslân

Noardeast-Fryslân nodigt toeristen uit met een videocampagne. In plaats van langskomen, kan iedereen in de eigen huiskamer genieten van het landschap van Noardeast-Fryslân. "Als mensen door corona niet bij ons kunnen komen, dan brengen we Noardeast-Fryslân bij hun", vertelt Liesbeth Schieving van de stichting.