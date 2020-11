Minder coronapatiënten in Friese ziekenhuizen | 'Elfstedentocht is buitencategorie'

Coronamaatregels of niet, als het deze winter 'oan' kan gaan, moet de Elfstedentocht altijd doorgaan, zegt schaatscoach Jillert Anema in gesprek met de NOS. "Dit is buitencategorie. Dat is zo zeldzaam, dat moet je gewoon door laten gaan."

Ook schaatser Jorrit Bergsma hoopt dat als het ijs goed is, de tocht door kan gaan. "Ik hoop dat we daar wat op kunnen vinden als het hard gaat vriezen." Hij wijst ook op eerdere tochten die in extreme tijden werden gereden. "In de oorlogsjaren is hij ook vaak gereden."

Nog geen marathons

Er worden vooralsnog geen marathonwedstrijden gereden, maar als deze winter er weer een marathon op natuurijs gereden kan worden, zal dat doorgaan, zegt Anema. "Als het ijs sterk genoeg is, gaan we rijden. Als er gehandhaafd wordt, verwachten wij de boa's op het ijs. Ik denk dat ze moeite krijgen om ons bij te houden."