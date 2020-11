Geen Frisian Flag in 2021 | 'Kabinet wil algeheel vuurwerkverbod'

"Dit is eigenlijk een beetje uitvoering geven aan de nieuwe mogelijkheden met sneltesten", vertelt Sjoerd Galema, voorzitter van het Friese regiobestuur van de VNO-NCW. Volgens Galema zijn de kosten niet al te hoog. "Een test kost nu in ieder geval meer dan honderd euro, het nieuwe testmateriaal zit tussen de vijf en tien euro."

Volgens Galema is het niet de ideale oplossing, maar kan het wel helpen. "Het beste plan is uiteindelijk vaccinatie, maar zolang dat er niet is, is dit een mooie manier om weer wat meer mobiliteit in de samenleving mogelijk te maken."