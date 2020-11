Deskundige waarschuwt Wetterskip: "Kades met granuliet kunnen minder stabiel worden"

In de Betuwe is de laatste jaren veel protest tegen het storten van granuliet in een eerder zandwingebied. Het spul is daar in een meer gestort, om het meer minder diep te maken. Dit tot grote ergernis van omwonenden. In dat meer bij het plaatsje Dreumel in Gelderland kwam het granuliet direct in contact met het water, dat daardoor verkleurde. De omwonenden en ook de gemeente maken zich grote zorgen over de nadelige effecten voor het milieu. Er loopt op dit moment een onderzoek naar het mogelijk vrijkomen van acrylamide, een kankerverwekkende stof. De resultaten van dat onderzoek worden in januari volgend jaar verwacht.

TV-programma Zembla maakte eerder dit jaar een tweedelige documentaire over deze 'afvaldump door Rijkswaterstaat'. Voor de PvdA-fracties in Heerenveen en het bestuur van Wetterskip Fryslân was dat reden voor kritische vragen over het gebruiken van granuliet door het Wetterskip.

Bestuurder Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân dacht in eerste instantie dat het granuliet dat in Fryslân gebruikt is van een andere bron komt dan het granuliet in Gelderland, maar hij is daar na nadere studie op teruggekomen. Het gaat om beide gevallen om granuliet uit een groot depot in Amsterdam. Het spul is een restproduct dat ontstaat na het breken van graniet voor de productie van asfalt. Door daar water met flocculant aan toe te voegen, wordt het een lijmachtig spul, dat structuur gekregen heeft.