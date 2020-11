VIDEO: Jennifer stemde vanuit Leeuwarden op Biden, en is 'over the moon' met de uitslag

Het zal niet veel mensen zijn ontgaan dat er in de VS een nieuwe president is gekozen. Dat geldt zeker voor de Amerikaanse Jennifer Penn, die in Leeuwarden woont. Ze heeft het allemaal gevolgd, en is 'over the moon' met de verkiezing van Joe Biden, en zeker ook met Kamala Harris als 'vice-president elect'.

Als we haar vragen terug te kijken naar het moment dat Biden en Harris in de nacht van zaterdag op zondag de mensen toespraken, wordt ze emotioneel.