Heerenveen beleeft slechte middag en verliest kansloos van AZ

De eerste helft begon direct met twee grote kansen voor AZ. De bezoekers probeerden via Dani de Wit en Owen Wijndal de 0-1 te maken, maar slaagden daar niet in. Na een klein kwartier kon de eerste kans voor Heerenveen worden genoteerd, maar Mitchell van Bergen gaf de bal na een goede steekpass slecht voor waardoor de bal niet bij Henk Veerman belandde. Vanuit de rebound schoot Benjamin Nygren de bal hoog over.

Na een halfuur waarin AZ de beter ploeg was, scoorden de bezoekers uit Alkmaar. Na een scrimmage die ontstond na een volley van Calvin Stengs maakte Jan Paul van Hecke ongelukkig hands en de scheidsrechter legde de bal op de stip. Specialist Teun Koopmeiners schoot de bal hard achter Mulder.

Net voor rust maakte Albert Gudmundsson, die een verleden heeft bij de jeugd van Heerenveen, de 0-2 na een goede aanval van AZ.

De beide ploegen stonden na rust nog geen vijf minuten op het veld toen Jesper Karlsson, die bij Heerenveen op het transferlijstje stond, de wedstrijd in het slot gooide. Een droge schuiver in de korte hoek was Erwin Mulder de baas. Daarna was het gif uit de wedstrijd. AZ speelde drie dagen eerder nog in de Europa League en vond 0-3 wel best, Heerenveen was niet in staat om nog een doelpunt te maken, al was het aan het einde van de wedstrijd nog wel dichtbij via Van Bergen: zijn schot eindigde op de paal.