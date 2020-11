Politie: Explosieve stof aangetroffen in Triemen, bewoner (50) nog niet gesproken

In de woning is een explosieve stof gevonden. Volgens de politie gaat het om "een kleine hoeveelheid". Die wordt elders onschadelijk gemaakt.

Het is nog niet duidelijk waarom de man de stof in huis had, en ook niet wat de oorzaak van de explosie was. De exp[losieven-opruimingsdiens EOD van Defensie heeft met de technische recherche onderzoek gedaan.

Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Agenten hebben nog niet met hem kunnen praten. Over zijn toestand is verder niets bekend.