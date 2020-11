Cultuurondernemer niet te spreken over coronamaatregelen: "Het is beschamend"

"Alle podia in de dorpen staan met de programma's op slot. Schande is dat, want het is onze humus. Dát is de basis waar we het van moeten hebben en er gebeurt niets. En als je dan hoort dat de sport door mag gaan omdat het een belangrijke uitlaatklep wordt genoemd, dan denk ik: en de cultuur dan?" Volgens Bijlsma is de cultuur er niet in geslaagd om een goede lobby op te zetten.

Bijlsma deed haar uitspraken in het radioprogramma Buro de Vries. Daarin verwonderde ze zich ook over de gang van zaken bij muziekschool De Wâldsang. "Dat de financiering van De Wâldsang stopgezet wordt in deze tijd, dat is toch ook beschamend? Daar zit de jeugd en daar moeten we het van hebben. Zo'n sluiting moet verdorie toch niet kunnen? En zoiets allemaal ook nog vlak na het Culturele Hoofdstad-jaar.