Aantal nieuwe coronabesmettingen blijft stabiel: 75 nieuwe besmettingen in Fryslân

De meeste besmettingen zijn vastgesteld in de gemeente Súdwest-Fryslân. Het gaat om 23 gevallen. In Leeuwarden zijn 11 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Eerder zei burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân dat er geen sprake was van clusters van besmettingen, en dat de besmettingen verspreid waren over de verschillende leeftijdsgroepen. Ondertussen is duidelijk dat de meeste besmettingen in die gemeente geconstateerd worden bij mensen van 18 tot 30 jaar en bij 70-plussers.

In heel Fryslân is in de afgelopen 24 uur één persoon met een coronabesmetting opgenomen in het ziekenhuis. Dat gaat om een inwoner van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Landelijk gezien is het aantal nieuwe coronagevallen behoorlijk omlaag gegaan. Er zijn 5703 positieve testen geregistreerd. Zaterdag melde het RIVM bijna duizend gevallen meer: 6677.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier)