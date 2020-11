PODCAST Boekekast #1: 'Old school', een verhaal van Hilda Talsma

Hilda Talsma

Hilda Talsma (1971) heeft meerdere romans op haar naam staan, ook schreef ze een kinderboek, toneelteksten en is ze columniste bij Omrop Fryslân. Het was de eerste keer dat ze een verhaal voor een podcast schreef. "Het verhaal ontstond doordat ik iets met een poëziealbum wilde doen. Ik heb er zelf ook nog één, waar ik nog wel eens in kijk. Het leek me mooi om dat in het verhaal te verwerken."

Het verhaal gaat over de al wat oudere vrouw Pytsje, die haar moeder verloren heeft. De kinderen maken zich zorgen en willen haar weer aan de man helpen.

Talsma is met schrijven begonnen omdat ze verhalen in het hoofd had. "Ik weet niet waar dat vandaan komt. Ik ben zelf niet een grote lezer. Door schrijverscursussen te volgen heb ik wat meer zelfvertrouwen gekregen. De verhalen zoeken me op, net als de mensen en de dialogen."