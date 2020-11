Politie grijpt in bij feesten in Leeuwarden en Sneek

Er was een melding binnengekomen over geluidsoverlast vanuit een boven woning aan de straat Over de Kelders. Kennelijk was daar een feest gaande, aldus de politie.

Toen de agenten daar aankwamen, hoorden ze niet alleen luide muziek, maar zagen ze ook dat er van alles op straat was gegooid. Na de bekeuringen was het snel afgelopen met 'het feest'.