Smoordruk op het strand van Harlingen, en in de rij bij park Vijversburg

Burgemeester Veenstra van De Fryske Marren roept in zijn liveblog op afstand van elkaar te houden, maar tegelijkertijd ook vooral contact te houden. Als overheden denken we na over oplossingen voor deze moeilijke situatie, schrijft Veenstra. Landelijk en op gemeentelijk niveau. Daarnaast zijn vele maatschappelijke organisaties actief om eenzaamheid te bestrijden. Van vrijwilligers tot scholen en van kerken tot supermarkten.

Van dat laatste noemt Veenstra een voorbeeld. Een plaatselijke ondernemer had de politie gewaarschuwd omdat een klant 'erg afwijkend (koop)gedrag' vertoonde in de winkel. Vervolgens werd de GGZ ingeschakeld waarna de burgemeester op advies van een psychiater de persoon tegen zijn zin liet opnemen. De persoon was absoluut niet in staat om voor zichzelf te zorgen, schrijft Veenstra.

De burgemeester wijst op de site eentegeneenzaamheid waarop te zien is wat mensen concreet kunnen doen tegen eenzaamheid.