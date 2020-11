Coronanieuws 8 november: Smoordruk op het strand van Harlingen, in de rij bij park Vijversburg

Cultuur-ondernemer Anke Bijlsma van de Theaterkerk in Nes is niet te spreken over de nieuwste coronamaatregelen. "Het is beschamend hoe er op het moment met de cultuur wordt omgegaan", zegt ze.

"Alle podia in de dorpen staan met de programma's op slot. Schande is dat, want het is onze humus. Dát is de basis waar we het van moeten hebben en er gebeurt niets. En als je dan hoort dat de sport door mag gaan omdat het een belangrijke uitlaatklep wordt genoemd, dan denk ik: en de cultuur dan?" Volgens Bijlsma is de cultuur er niet in geslaagd om een goede lobby op te zetten.