Jeugdjournaal over vogelgriep in Fryslân: "Het komt door poep"

Terwijl de Friese Veiligheidsregio zich het hoofd breekt over de vraag of de vogels die gestorven zijn aan de vogelgriep opgeruimd moeten worden, of beter kunnen blijven liggen, worden er in de Friese natuurgebieden steeds meer kadavers gevonden. Het gaat met name om ganzen en eenden.

Het Jeugdjournaal was in Hallum, met Uulco Hoekstra van het Fryske Gea.