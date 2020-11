Cambuurders zoeken schuld verlies bij zichzelf: "We verzuimen de 3-1 te maken"

"We waren niet constant genoeg in het spel", zegt Mühren. "Ajax heeft drie momenten gehad dat ze beter waren, als ze dat niet hebben win je waarschijnlijk."

Mühren zag dat de Ajacieden langzaamaan beter in de wedstrijd kwamen. "Na een uur hebben we de 3-1 niet gemaakt en worden zij wat gevaarlijker. Dan hoop je dat 'ie niet valt, maar zij hebben er wel de kwaliteiten voor."

Ook de manier waarop de Amsterdamse doelpunten vielen, was de spits niet te spreken. "Dat is enorm zuur, die eerste kan je weinig aan doen maar bij de 2-3 moeten we gewoon beter verdedigen. Ik denk dat het een één-op-één duel was, dan zeggen ze: 'die mag je niet verliezen', maar het gebeurt. Dat is zonde."

Mooi voor de neutrale kijker

Omdat beide ploegen aanvallend spelen, was het wel een mooie wedstrijd voor de neutrale kijker, vindt ook aanvoerder Mühren. "Ik denk dat dat vaak zo is tegen Ajax, omdat we beiden willen voetballen. We leggen beide de energie erin zoals het hoort, dat maakt het waarschijnlijk leuk om te kijken. Maar uiteindelijk kopen we er niks voor."

Het duel tegen koploper Almere City van volgende moet nu gewonnen worden om de koppositie in zicht te houden, maar Mühren is nog niet bezorgd. "Het is een lange race, geen sprint. Dus dat komt wel goed."