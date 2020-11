Leden Black Boys over naar Sneek Wit Zwart, maar clubs fuseren niet

"Dat was de wens van de ledenvergadering vorig jaar al, door de medewerking van Sneek Wit Zwart is dat nu realiseerbaar", vertelt Black Boys-voorzitter Jan Broersma. Op 1 januari 2021 gaan de eerste spelers al over naar Sneek Wit Zwart.

"De zaalvoetbalafdeling, daarvan hadden we de grootste in de gemeente, en het G-team gaan al vrij vlot onder de paraplu van Sneek Wit Zwart. De senioren blijven nog zelfstandig opereren tot het 100-jarig jubileum in 2024", zegt Broersma.

Ook de jeugdteams gaan over naar Sneek Wit Zwart. De seniorenteams blijven tot 2024 onder de naam van Black Boys spelen, maar zullen hun wedstrijden wel op de velden van Sneek Wit Zwart afwerken.

Lastige financiële situatie

De club had al jaren geen kantine meer en kreeg dus niet veel geld binnen. "Dan gaat het langzaamaan minder, en de buren van Waterpoort Boys hebben ook nog eens een alleenrecht op reclameborden. Dan kun je het wel uittekenen."

"De toekomst ziet er nu goed uit", zegt Broersma. "Als het zo was gebleven, had het een kwestie van een paar maanden geweest. Nu halen we in ieder geval het honderdjarig jubileum."